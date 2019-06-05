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При посадке рейса Анталья — Барнаул возникла техническая неисправность

09:27, 05.06.2019
При посадке рейса Анталья — Барнаул возникла техническая неисправность
Фото: realnoevremya.ru

Самолет Boeing 757-200 сегодня благополучно произвел нештатную посадку в Барнауле при сработавшей сигнализации о проблемах с закрылками.

«5 июня 2019 около 2 часов 14 минут по местному времени в аэропорту города Барнаула Алтайского края совершил посадку в нештатном режиме самолет «Боинг 757-200", следовавший по маршруту Анталья — Барнаул», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

На борту находились 7 членов экипажа и 229 пассажиров. В результате посадки никто не пострадал, воздушное судно не повреждено.

Предварительно установлено, что при заходе самолета Боинг 757-200 на посадку сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков.

Ранее сообщалось, что молния попала в самолет Sukhoi Superjet 100, который следовал из Москвы в Саранск. Экипаж сумел благополучно посадить воздушно судно. После этого самолет смог совершить обратный перелет в Москву.

Происшествия
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