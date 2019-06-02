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Происшествия

В летевший из Москвы в Мордовию самолет SSJ-100 попала молния

10:58, 02.06.2019
В летевший из Москвы в Мордовию самолет SSJ-100 попала молния
Фото: pixabay.com

Молния попала в самолет Sukhoi Superjet 100, который следовал из Москвы в Саранск.

По информации источника «Интерфакса» в органах организации воздушного движения, инцидент произошел в воздушном пространстве Республики Мордовии в ночь на субботу. Перед посадкой в Саранске экипаж попытался обойти грозовой фронт.

По словам собеседника агентства, во время маневра командир доложил о яркой вспышке рядом с самолетом. После этого самолет благополучно приземлился. В Саранске наземные не заметили повреждений и дали разрешение на обратный полет в Москву.

При осмотре в столичном «Шереметьево» были обнаружены следы поражения молнией. После этого было принято решение временно отстранить воздушное судно от полетов.

Ранее «Аэрофлот» отменил вылет Sukhoi Superjet 100 из Уфы в Москву по неизвестным причинам.

Происшествия
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