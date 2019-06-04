Генпрокуратура предупредила об угрозе мусорного коллапса

Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на совещании предупредил, что заполненность мусорных полигонов является проблемой в нескольких федеральных округах России и она может перерасти в коллапс, если ее не решить.

На начало года в центральной России в 10 субъектах из 18 велась эксплуатация заполненных на 90% полигонов. На северо-западе это происходит на 5 из 11 полигонах, на юге — 5 из 8, пишет «РИА Новости».

По состоянию на сегодняшний день в федеральных округах России 173 из 892 объектов размещения твердых отходов не соответствуют санитарным правилам, еще в 38 регионах нет мусороперерабатывающих заводов.

Ранее Генпрокуратура в Татарстане, Мордовии, Чувашии, Пермском крае, Пензенской и Саратовской областях и других регионах нашла нарушения порядка ценообразования в области обращения с отходами.