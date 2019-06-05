В Англии собираются продавать сладости и газировку в устрашающей упаковке

Сладости, чипсы и газированные напитки в Англии могут начать продавать в такой же устрашающей упаковке, как сигареты, сообщает The Daily Mail.

Ведущим производителям придется отказаться от яркого дизайна упаковки. Цель изменений — борьба с эпидемией ожирения. Крупным продовольственным брендам предложат использовать унифицированную однообразную форму, которой предстоит «отталкивать потребителей».

Напомним, ранее сообщалось, что в России за последние 16 лет количество страдающих ожирением мужчин выросло в три раза. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, что распространенность ожирения среди мужчин достигает почти 29%.

