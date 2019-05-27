В России количество мужчин с ожирением выросло в 3 раза
За последние 16 лет количество страдающих ожирением мужчин выросло в три раза. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, что распространенность ожирения среди мужчин достигает почти 29%.
«Практическим в три раза по сравнению с 2003 годом увеличилось количество мужчин, которые имеют ожирение», — приводит ТАСС слова Драпкиной.
Как показывают научные разработки, отметила она, если в детстве у мальчика есть лишний вес, то и в 45 лет он точно будет иметь лишний вес и будет подвержен гипертонии.
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян говорил, что всего около 12% россиян страдают от ожирения. Он заявил, что женщин в этой категории на 10% больше, чем мужчин.ОбществоМедицина
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