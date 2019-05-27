В России количество мужчин с ожирением выросло в 3 раза

За последние 16 лет количество страдающих ожирением мужчин выросло в три раза. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, что распространенность ожирения среди мужчин достигает почти 29%.

«Практическим в три раза по сравнению с 2003 годом увеличилось количество мужчин, которые имеют ожирение», — приводит ТАСС слова Драпкиной.

Как показывают научные разработки, отметила она, если в детстве у мальчика есть лишний вес, то и в 45 лет он точно будет иметь лишний вес и будет подвержен гипертонии.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян говорил, что всего около 12% россиян страдают от ожирения. Он заявил, что женщин в этой категории на 10% больше, чем мужчин.