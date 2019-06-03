Фарид Мухаметшин: «30-40 человек из 100 будут новыми депутатами Госсовета Татарстана»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал о том насколько может обновиться республиканский парламент. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ТНВ.

«Я полагаю, что проведенное предварительное голосование показывает востребованность ожиданий людей на сменяемость, на новых лиц в парламенте. Примерно 30-40 человек из 100 будут новыми депутатами Государственного Совета» — сказал Мухаметшин.



Ранее председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин перечислил пятерку лидеров предварительного голосования партии «Единая Россия». В нее вошли председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель команды «Камаз-мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-сити» Альбина Насырова, министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

