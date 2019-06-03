«Рубин» объявил об уходе защитника Виталия Устинова

Казанский «Рубин» покидает 28-летний защитник Виталий Устинов. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.



Отмечается, что игрок уходит из «Рубина» в связи с истечением срока действия контракта.

Виталий Устинов выступал за молодежную команду «Рубина» в 2010 году. Затем он вернулся в клуб в июне 2014 года. За пять сезонов провел за «Рубин» 46 матчей, забил 1 гол.

Ранее «Рубин» расторг контракт с полузащитником Адилем Мухаметзяновым. Кроме того, клуб покинули голкипер Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов, полузащитник Хорен Байрамян и нападающий Дмитрий Полоз.

