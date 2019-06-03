ФАС считает необходимым уравнять акцизы для всей никотиносодержащей продукции

В ФАС предложили взимать равные акцизы с любой никотиносодержащей продукции. К ней должны быть отнесены, никотиновые пластыри, вейпы и кальяны.

В кулуарах Недели российского ретейла начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин заявил, что в случае повышения или изменения акцизов оно должно коснуться всех категорий товаров, содержащих никотин.

«Условия должны быть одинаковы. Тогда уж давайте со стика и с жидкости. Ключевым здесь должно быть «никотиносодержащая продукция», никотин есть у одних и у других», — передает слова чиновника «РИА Новости».

Правительство РФ на заседании в мае одобрило законопроект о взимании акцизов со всех средств доставки никотина, включая электронные сигареты и кальяны.

Ранее «Реальное время» писало о предложении Совфеда полного запрета кальянов в российских кафе и ресторанах. Ожидается, что эта инициатива может привести к сокращению выручки общепита на 30—40%.