В Кремле прокомментировали возможное отстранение России от Олимпиады-2020

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал статью издания The Sunday Times, в которой говорится, что России угрожает запрет на участие в Олимпийских играх 2020 года из-за скандала при расследовании допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Нам об этом ничего не известно. Но в любом случае не газета The Sunday Times определяет состав участников Олимпиады в Японии», — заявил Песков изданию ФАН.

По некоторым данным, чиновники ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) подменили медицинские документы, чтобы Лысенко избежал дисквалификации и мог выступить на предстоящей Олимпиаде в Японии.