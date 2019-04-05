Суд постановил оштрафовать Twitter на 3 тысячи рублей по жалобе Роскомнадзора

Мировой судья участка 422 Таганского района Антон Козырев принял решение оштрафовать Twitter за несвоевременное предоставление информации о локализации данных россиян в России, сообщают «Ведомости».

Штраф составляет 3 тысячи рублей. Отмечается, что 17 декабря 2018 года Роскомнадзор направил Twitter запрос о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России. Но ответ не был получен в установленный срок. После этого был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура России впервые применила закон об оскорблении госсимволов. Как сообщает TJournal, ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием добиться удаления из ярославских СМИ новости об оскорбительных граффити про президента РФ Владимира Путина. Речь идет о рисунке, который появился на здании ярославского управления МВД в ночь на 31 марта. Позже Роскомнадзор объяснил требование удалить новости про оскорбительные граффити с Путиным «профилактической работой».