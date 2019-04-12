Суд в Москве оштрафовал Facebook на 3 тысячи рублей

Мировой суд в Москве принял решение оштрафовать Facebook на 3 тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, сообщает «РИА Новости».

Представители Facebook на заседании не присутствовали.

Напомним, ранее компания Facebook представила доработки, которые направлены на обеспечение безопасности как в одноименной социальной сети, так и в сервисах Instagram и Facebook Messenger. В Facebook появится общедоступный раздел, в котором каждый месяц будут появляться стандарты, касающиеся того, что разрешено, а что запрещено к публикации. В Instagram обновят алгоритм подбора публикаций. В Facebook Messenger появится специальный значок «проверенного аккаунта».



