Песков заявил, что многие вопросы США и России должны решаться на уровне президентов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT заявил, что Россия выступает за решение стратегических вопросов с США на уровне президентов.

«На более низком уровне эти проблемы решить невозможно», — отметил он.

По его словам, в отсутствие диалога на высшем уровне решение этих проблем пробуксовывает.

Ранее Песков заявил, что инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от США. По его словам, Вашингтон заявлял о намерениях провести совместные переговоры, но сформированного предложения так и не поступило на данный момент.