Песков заявил, что многие вопросы США и России должны решаться на уровне президентов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT заявил, что Россия выступает за решение стратегических вопросов с США на уровне президентов.
«На более низком уровне эти проблемы решить невозможно», — отметил он.
По его словам, в отсутствие диалога на высшем уровне решение этих проблем пробуксовывает.
Ранее Песков заявил, что инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от США. По его словам, Вашингтон заявлял о намерениях провести совместные переговоры, но сформированного предложения так и не поступило на данный момент.ОбществоВласть
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