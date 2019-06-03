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Татарстан вновь занял четвертое место в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ

07:15, 03.06.2019
Татарстан вновь занял четвертое место в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ
Фото: Максим Платонов

Татарстан с 75,069 балла занял четвертое место в рейтинге регионов России, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию в 2018 году. Список составлен «РИА Новости».

Помимо Татарстана лидерами являются Москва (88,049), Санкт-Петербург (86,141) и Ханты-Мансийский автономный округ (78,398). Эти субъекты, по мнению экспертов, обеспечивают около 40% общего валового регионального продукта.

Пятерку аутсайдеров составили Тува (10,21), Еврейская автономная область (12,593), республика Алтай (13,814), Ингушетия (14,505) и Чукотский автономный округ (15,307).

Несущественно по сравнению с 2017 годом рейтинг снизился у шести регионов, в том числе у Пензенской области (с 35,568 до 35,315) и Марий Эл (с 26,934 до 25,662).

Напомним, что по итогам 2017 года Татарстан также занял четвертое место в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ.

Экономика Татарстан
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