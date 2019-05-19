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Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов в России

19:21, 19.05.2019
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов в России
Фото: realnoevremya.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует в России.

Во время вручения священнослужителю премии «Амбассадор защиты жизни до рождения» фондом «Женщины за жизнь» Кирилл поднял демографическую тему.

«Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за 10 лет у нас страна будет — 156 миллионов, а за 20 лет – 166 миллионов», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, борьба за жизнь является для церкви крайне важным делом в России.

Напомним, ранее фонд «Общественное мнение» оценил уровень доверия россиян к патриарху Кириллу.

Общество
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