Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует в России.

Во время вручения священнослужителю премии «Амбассадор защиты жизни до рождения» фондом «Женщины за жизнь» Кирилл поднял демографическую тему.

«Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за 10 лет у нас страна будет — 156 миллионов, а за 20 лет – 166 миллионов», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, борьба за жизнь является для церкви крайне важным делом в России.

Напомним, ранее фонд «Общественное мнение» оценил уровень доверия россиян к патриарху Кириллу.