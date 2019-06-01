Следком опубликовал видео задержания экс-главы Ивановской области
Следственный комитет обнародовал видео задержания бывшего главы Ивановской области Павла Конькова.
На кадрах видно, как правоохранители приходят в дом к экс-политику. Позже силовики провели обыски на территории строения. Также в ролике Коньков подписывает бумаги в присутствии следователей.
Напомним, бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции.
По версии следствия, Коньков подозревается в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании «Ивановский бройлер» на сумму в 750 млн рублей и других преступлениях.Общество
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