Следком опубликовал видео задержания экс-главы Ивановской области

Фото: стоп-кадр - пресс-служба СУ СКР

Следственный комитет обнародовал видео задержания бывшего главы Ивановской области Павла Конькова.

На кадрах видно, как правоохранители приходят в дом к экс-политику. Позже силовики провели обыски на территории строения. Также в ролике Коньков подписывает бумаги в присутствии следователей.

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Напомним, бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции.

По версии следствия, Коньков подозревается в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании «Ивановский бройлер» на сумму в 750 млн рублей и других преступлениях.