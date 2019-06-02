Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

Белый дом пока официально не подтвердил данную информацию. Сам Зеленский поблагодарил американского коллегу, отметив, что США ведет «последовательную поддержку территориальной целостности Украины».

Также он добавил, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был ранее представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

Напомним, накануне Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины.