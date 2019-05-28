СМИ сообщили о новом виде мошенничества в соцсетях

В социальных сетях появились мошенники, похищающие денежные средства с мобильных счетов у подростков с помощью обмана.

Схема заключается в том, что злоумышленник сначала под видом ребенка знакомится со школьником в соцсети и втирается к нему в доверие.

После определенного времени преступник заявляет, что хочет зарегистрироваться на развлекательном ресурсе, но его собственный телефон сломался. Он просит скинуть номер телефона и SMS-код, который ему придет.

Затем мошенник регистрирует номер в сервисе мобильных денежных переводов. На телефон ребенка приходит сообщение с кодом подтверждения, он передает его мошеннику. Тот заходит в личный кабинет и начинает частями переводить все находящиеся на балансе средства на свой номер, пишут «Известия».

Ущерб может доходить до нескольких тысяч рублей до того момента, пока это не заметят родители или сам ребенок. В связи с этим эксперты советуют вести с детьми разъяснительную работу по поводу обмана в соцсетях.

Напомним, ранее Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества через банкоматы.