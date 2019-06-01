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Александр Беглов подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга

09:54, 01.06.2019
Александр Беглов подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга
Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в городскую избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на выборы главы северной столицы. Об этом рассказал член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа.

По его словам, Беглов стал первым кандидатом, представившим документы в санкт-петербургскую избирательную комиссию.

«Все документы представлены, он приобрел права кандидата» — цитирует Зацепу «РИА Новости».

Кандидаты на должность губернатора Петербурга должны представить в горизбирком документы для регистрации до 18.00 мск 1 июля.

Напомним, что Александр Беглов был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга в октябре прошлого года, после того как президент России Владимир Путин отправил в отставку Георгия Полтавченко.

ОбществоВласть
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