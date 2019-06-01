В США при стрельбе в штате Вирджиния погибли 12 человек

В США в результате стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 12. Об этом сообщил начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера.



«Изначально мы сообщали об 11 (убитых). Еще один человек скончался по пути в больницу» — сказал Сервера на пресс-конференции, которую транслировал CNN.

По словам начальника полиции, еще четверо пострадавших в результате стрельбы находятся в больнице.



Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. Он скончался от ранений, полученных в результате перестрелки с полицейскими.



В апреле в городе Балтимор в США произошла стрельба около церкви. В результате происшествия один человек погиб, шестеро получили ранения.

