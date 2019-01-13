Посол США пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в «Северном потоке — 2»

Посол США в Берлине Ричард Гренелл направил письмо ряду немецких компаний, в котором заявил о «значительном риске санкций» из-за участия в проекте газопровода «Северный поток — 2».

Мы вновь подчеркиваем, что фирмы, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций. В конечном счете, фирмы, поддерживающие сооружение «Северного потока — 2», а также «Турецкого потока», активно подрывают безопасность Украины и Европы», — приводит Bild слова американского посла в Германии.



В МИД ФРГ раскритиковали письмо Гренелла, отметив, что подобные действия противоречат дипломатическим нормам. Представитель Гренелла сказал, что письмо не нужно понимать как угрозу, а как «прозрачное послание американской политики».



Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США выступают против строительства «Северного потока — 2», пытаясь таким образом навязать Европе свой «неконкурентоспособный» газ.

