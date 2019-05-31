В Казани перенесли открытие «Том Сойер Феста» из-за плохой погоды

Организаторы фестиваля «Том Сойер Фест» отменили открытие, которое должно было состояться 1 июня. Это связано с угрозой ливней и сильного ветра.

Как сообщает группа «Том Сойер Фест Казань» в сети «ВКонтакте», открытие перенесено на 8 июня. При этом работы начнутся 3 июня как изначально планировалось.

Ранее в Казани выбрали дома, которые обновят в рамках фестиваля «Том Сойер Фест». Это, в том числе, дом на Волкова, 42 (дом Богородского) и дом на Фатыха Карима, 11 (дом Беркутова).