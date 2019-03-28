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В Казани выбрали дома, которые обновят в рамках фестиваля «Том Сойер Фест»

12:31, 28.03.2019

На 2019 год в Казани планируется восстановление двух объектов в рамках фестиваля «Том Сойер Фест», сообщают организаторы фестиваля.

В этом году Татарстан впервые среди российских регионов привлечет волонтеров к восстановлению объектов культурного наследия. Обновят дом на Волкова, 42 (дом Богородского), который является объектом культурного наследия республиканского значения, памятником архитектуры. Второй объект, который ждет обновление, находится по адресу: Фатыха Карима, 11 (дом Беркутова). Это объект культурного наследия муниципального значения. Работы стартуют в начале июня.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало интервью с известным казанским кузнецом и участником «Том Сойер Феста» Яном Тинчуриным.

ОбществоКультура Татарстан
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