В Казани выбрали дома, которые обновят в рамках фестиваля «Том Сойер Фест»

На 2019 год в Казани планируется восстановление двух объектов в рамках фестиваля «Том Сойер Фест», сообщают организаторы фестиваля.

В этом году Татарстан впервые среди российских регионов привлечет волонтеров к восстановлению объектов культурного наследия. Обновят дом на Волкова, 42 (дом Богородского), который является объектом культурного наследия республиканского значения, памятником архитектуры. Второй объект, который ждет обновление, находится по адресу: Фатыха Карима, 11 (дом Беркутова). Это объект культурного наследия муниципального значения. Работы стартуют в начале июня.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало интервью с известным казанским кузнецом и участником «Том Сойер Феста» Яном Тинчуриным.