В МИД РФ прокомментировали решение Косово объявить российского сотрудника ООН персоной нон грата
В Министерстве иностранных дел России расценили решение Косово объявить российского сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата как неприкрытую линию на обострение межнациональных отношений.
«По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что Москва продолжит предпринимать необходимые в подобной ситуации меры для обеспечения безопасности и защиты гражданина России.
Напомним, что 28 мая косовские полицейские вторглись в сербонаселенные муниципалитеты на севере края и арестовали Краснощекова, который обладает дипломатическим иммунитетом. При этом россиянину были причинены телесные повреждения. Следственный комитет России начал проверку по данному факту.
Сегодня власти Косово объявили Михаила Краснощекова персоной нон грата.
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