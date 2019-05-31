В МИД РФ прокомментировали решение Косово объявить российского сотрудника ООН персоной нон грата

В Министерстве иностранных дел России расценили решение Косово объявить российского сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата как неприкрытую линию на обострение межнациональных отношений.

«По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.



В ведомстве подчеркнули, что Москва продолжит предпринимать необходимые в подобной ситуации меры для обеспечения безопасности и защиты гражданина России.



Напомним, что 28 мая косовские полицейские вторглись в сербонаселенные муниципалитеты на севере края и арестовали Краснощекова, который обладает дипломатическим иммунитетом. При этом россиянину были причинены телесные повреждения. Следственный комитет России начал проверку по данному факту.



Сегодня власти Косово объявили Михаила Краснощекова персоной нон грата.

