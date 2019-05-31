Экономисты оценили потери экономики Донбасса из-за войны

В 2013—2016 годах валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в среднем на 43% из-за войны. В Луганской области этот показатель упал на 52%. К такому выводу пришли экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте.

Для Донецкой области ВРП на душу населения упал на $4630. Для Луганской — на $3326, пишет РБК.

Экономисты отметили, что до войны Донбасс представлял особую экономическую значимость для Украины. На его долю до 2014 года приходилось около 25% украинского экспорта и 15% инвестиций в основной капитал.