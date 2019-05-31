В РКБ провели первую в Татарстане операцию по удалению части трахеи

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) провели первую в Республике Татарстан операцию по удалению части трахеи. После этого она была соединена заново, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Операцию проводили двадцатилетнему Валерию Муртазину, который упал на рельсы, зацепившись за электропровода. Парень провел 14 дней в коме, ему сделали 16 операций. После этого он почти 9 месяцев находился в реанимации.

Затем Валерия Муртазина перевели в торакальную хирургию. После того как парень поправился и готовился к выписке, у него произошел приступ удушья, поэтому возникла необходимость в операции на трахее. Теперь Валерий Муртазин может самостоятельно дышать и идет на поправку.

Ранее врачи РКБ провели первую в России реконструктивную операцию по восстановлению бедренной кости.

