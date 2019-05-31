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Промышленность

Экс-глава Минкомсвязи Никифоров вошел в совет директоров Магнитогорского металлургического комбината

17:34, 31.05.2019
Экс-глава Минкомсвязи Никифоров вошел в совет директоров Магнитогорского металлургического комбината
Фото: kremlin.ru

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров вошел в совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в качестве независимого директора. Такое решение было принято сегодня на собрании акционеров предприятия.

Вместе с Никифоровым в первый раз в состав структуры вошел директор по экономике ММК Андрей Еремин. По решению акционеров совет директоров покинули два человека — советник гендиректора «ВЭБ Инфраструктура» Рубен Аганбегян и неисполнительный директор, член комитета по стратегическому планированию в совете директоров ММК Николай Лядов.

Другие восемь членов избранного совета директоров входили в предыдущий состав совета, говорится в сообщении пресс-службы ММК.

Ранее сообщалось, что на предприятии Никифоров займется реализацией проекта «Индустрия 4.0». В сфере ответственности экс-министра будет переход на цифровые технологии.

ПромышленностьМашиностроение
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