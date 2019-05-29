Никифоров будет отвечать за информатизацию Магнитогорского металлургического комбината

Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) примет в свой состав бывшего министра связи РФ Николая Никифорова. На предприятии Никифоров займется реализацией проекта «Индустрия 4.0».

В сфере ответственности экс-министра будет переход на цифровые технологии, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

«Знания, накопленные Никифоровым в управлении цифровой трансформацией, позволят ММК оптимизировать процесс перехода на новейшие информационные технологии», — цитирует издание собеседника.

Сам Никифоров рассказал, что, предложение войти в состав совета директоров ММК поступило по итогам общения с Виктором Рашниковым.

Напомним, что о вхождении бывшего чиновника в состав совета директоров Магнитогорского металлургического комбината стало известно накануне. Ранее он стал совладельцем производителя самолетов, зарегистрированного в Иннополисе.