«Яндекс.Маркет» может разместиться в Татарстане

Компания «Яндекс.Маркет» (подразделение «Яндекса», развивающее сервисы электронной торговли) рассматривает возможность размещения в Татарстане логистического центра.

Решение было утверждено сегодня, 31 мая, на встрече гендиректора «Яндекс.Маркета» Максима Гришакова, президента РТ Рустама Минниханова и министра экономики республики Фарида Абдулганиева, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

«Сегодня объем онлайн продаж в Татарстане превышает 10 млрд рублей, и эта цифра стабильно растет, что подчеркивает важность наших партнерских отношений с «Яндекс.Маркетом», — отметил Абдулганиев.

Во время визита в Татарстан руководство компании посетило промплощадку «Зеленодольск», логистический комплекс Q-Park Kazan и Иннополис, где ознакомилось со всеми возможностями реализации крупного инвестпроекта.

Напомним, что в Татарстане уже размещаются логоцентры Х5 Retail Group и «Почта России».

