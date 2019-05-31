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В Кировской области школьница попыталась поднять оборванный провод, ее убило током

12:17, 31.05.2019
В Кировской области школьница попыталась поднять оборванный провод, ее убило током
Фото: pixabay.com

Вечером 30 мая в городе Луза Кировской области 14-летняя школьница у одного из домов обнаружила провод, оборванный сильным ветром, сообщает СУ СК РФ по Кировской области.

При попытке поднять провод на тротуар девочку поразило током, она скончалась на месте происшествия. Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия Кировская область
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