Задолженность татарстанских предприятий за электроэнергию составила 148 млн рублей

Итоги работы организаций топливно-энергетического комплекса и предприятий ЖКХ в Татарстане в отопительный период 2018—2019 года подвели сегодня на заседании Кабинета министров Республики Татарстан. Заседание прошло при участии президента РТ Рустама Минниханова. Отопительный сезон в республике стартовал 21 сентября 2018 года и продлился 235 дней, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин. В преддверии зимы всего было проверено 1 626 объектов ЖКХ и выдано 1 128 предписаний. Паспорта готовности не смогли в срок получить девять муниципальных районов, в том числе Казань и Набережные Челны.

— Вовремя работу завершил только Нурлатский район, остальные продолжают устранять замечания, — отметил Файзуллин.

В 2018 году произошло 22 отравления угарным газом. В результате 11 человек погибли, 41 человек пострадал. По данным МЧС, в 2019 году зафиксировано 26 случаев отравления угарным газом.

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы уменьшилась на 25 млн рублей и достигла 503 млн рублей. Уровень оплаты предприятиями составил 81%. Просроченная задолженность сохраняется в 18 муниципальных районах.

Порядка 346 млн рублей составляет задолженность предприятий Зеленодольска, Бугульмы и Елабуги. Просроченная задолженность организаций за электроэнергию составила 148 млн рублей, за год она снизилась на 32 млн рублей и сохраняется в 20 муниципальных районах.