Курс доллара на следующей неделе может достигнуть 66 рублей

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 65—66 руб. за доллар. Курс российского рубля продолжает зависеть от уровня цен на нефтяном рынке. Изменения на данном рынке сырья находятся в существенной зависимости от ситуации на Ближнем Востоке, активности американских нефтедобывающих компаний, общего состояния мировой экономики и степени восприятия риска глобальными инвесторами. Пока формирующийся фон в большей степени негативно влияет на цены на нефть. На предстоящей неделе рубль немного ослабит свои позиции, так как поддерживающий российскую валюту налоговый период завершается, индекс доллара находится на локальных максимумах, котировки нефти снизились, пессимистичные настроения на развивающихся рынках также не придают уверенности в укреплении рубля.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин ожидает, что сегодня рубль будет находиться под давлением вчерашних распродаж на рынке нефти и закрытием позиций перед выходными, и прогнозирует курс USD/RUB на сегодня 64,80— 65,80.

Вчера рубль закрылся на отметке 65,20 руб./долл. Ослаблению рубля способствовало резкое падение котировок нефти с отметки в 69,71 до отметки в 66,02 долл./бар. Котировки черного золота упали на фоне негативных данных по запасам от Минэнерго США и на опасениях замедления темпов роста мировой экономики из-за развития конфликта между США и Китаем, что стимулирует инвесторов распродавать позиции в рисковых активах и перекладываться в более безопасные.



Поддержку рублю продолжают оказывать инвестиции в российский фондовый рынок. Так, нерезиденты в апреле увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд руб., или на 9,6% до 2,242 трлн руб. Доля нерезидентов в ОФЗ в апреле выросла до 27,8%. Таким образом, доля нерезидентов в ОФЗ вернулась на уровень августа 2018 года (1 августа — 27,9%). Объем рынка ОФЗ в апреле увеличился до 8,073 трлн руб.



