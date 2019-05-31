1 июня в Татарстане простятся с командиром отделения пожарно-спасательной части, пострадавшим при тушении пожара

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Днем 30 мая поступило сообщение о том, что при тушении пожара на пустыре на Автосборочном проспекте Набережных Челнов предварительно от теплового воздействия пострадал и был госпитализирован в больницу командир отделения пожарно-спасательной части №54 старший прапорщик внутренней службы Халим Хайруллин, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные тушили возгорание в месте, труднодоступном для проезда техники. На них были ранцевые установки пожаротушения весом 18 кг, они были в боевой одежде и снаряжении. Температура воздуха превышала 30 градусов. Скорее всего, Халим Хайруллин получил тепловой удар, при госпитализации находился в тяжелом состоянии. Вечером 30 мая он скончался. Церемония прощания пройдет 1 июня на родине погибшего.