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1 июня в Татарстане простятся с командиром отделения пожарно-спасательной части, пострадавшим при тушении пожара

09:26, 31.05.2019 1
1 июня в Татарстане простятся с командиром отделения пожарно-спасательной части, пострадавшим при тушении пожара
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Днем 30 мая поступило сообщение о том, что при тушении пожара на пустыре на Автосборочном проспекте Набережных Челнов предварительно от теплового воздействия пострадал и был госпитализирован в больницу командир отделения пожарно-спасательной части №54 старший прапорщик внутренней службы Халим Хайруллин, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные тушили возгорание в месте, труднодоступном для проезда техники. На них были ранцевые установки пожаротушения весом 18 кг, они были в боевой одежде и снаряжении. Температура воздуха превышала 30 градусов. Скорее всего, Халим Хайруллин получил тепловой удар, при госпитализации находился в тяжелом состоянии. Вечером 30 мая он скончался. Церемония прощания пройдет 1 июня на родине погибшего.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:34
    Погиб как герой. Царствие ему небесное. Соболезнования родным и близким.
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