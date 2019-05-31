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Президент Туркмении подарил Медведеву щенка пятнистого алабая

09:22, 31.05.2019
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка пятнистого алабая
Фото: kremlin.ru

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая.

Российский премьер находится с рабочим визитом в Ашхабаде. Медведев после получения презента уточнил, как ему назвать питомца. Туркменский лидер отметил, что выбор клички остается за новым хозяином, передает «РИА Новости».

В качестве ответного подарка премьер преподнес Бердымухамедову раритетное издание «Архитектурные памятники Туркмении» 1939 года издания.

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов предложил провести дни Туркменистана в Татарстане.

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