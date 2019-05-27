Центробанк обнаружил вывод активов из тольяттинского «РТС-Банка»

Временная администрация Центробанка выявила в тольяттинском «Банке развития технологий и сбережений» («РТС-Банк») операции, направленные на вывод активов.



Вывод активов осуществлялся посредством кредитования заемщиков, имевших сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком.

По данным ЦБ, активы «РТС-Банка» не превышают 900 млн рублей, а обязательства перед кредиторами составляют более 1,3 млрд рублей.

Напомним, 14 марта Банк России отозвал лицензию у АО «Банк развития технологий и сбережений» («РТС-Банк») из Тольятти. В банке назначена временная администрация. 13 мая его признали банкротом.