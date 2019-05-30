Разработчики «квантового» телефона за 30 млн рублей прокомментировали находку похожего устройства на Amazon

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Компания «Инфотекс», которая недавно представила «квантовый» телефон ViPNet QSS Phone, прокомментировала информацию о том, что на Amazon нашли копию устройства под названием GXV3375 компании Grandstream за 13 тыс. рублей.

По словам менеджера «Инфотекса» по связям с общественностью Ольги Подлесной, абонентские устройства сторонних производителей использовались лишь для демонстрации системы.

«Телефонные аппараты могут быть различных моделей и даже на основе разных ОС... В настоящее время мы ведем переговоры с рядом российских компаний-разработчиков средств связи и телефонии на предмет использования в качестве абонентского устройства IP-телефона полностью российской разработки», — цитирует ее радиостанция «Говорит Москва».

Ранее компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone.

Телефон представляет собой стационарное устройство, подключенное к клиенту квантового распределения ключей и серверу. С помощью протокола квантового шифрования он шифрует голосовой трафик между собеседниками так, что получить к нему доступ невозможно. Базовый набор аппаратуры — один сервер и два телефона — стоит около 30 млн рублей.