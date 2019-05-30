Комитет Госдумы РФ поддержал проект о приостановлении действия ДРСМД

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что комитет по международным делам поддерживает проект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Все наши депутаты единогласно выступают за его принятие», — цитирует Слуцкого «РИА Новости».

Председатель комитета Госдумы по международным делам также сообщил, что комитет предлагает вынести вопрос о приостановлении ДРСМД на ближайшее пленарное заседание, 18 июня.

«Нашими соисполнителями здесь будут комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции», — уточнил Слуцкий.



Сегодня президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

