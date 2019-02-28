В Москве задержали уфимку, которую обвиняют в мошенничествах с квартирами, ущерб превысил 18 млн рублей

Фото: пресс-служба управления МВД России по городу Уфе

Управление уголовного розыска МВД по РБ совместно с управлением МВД России по Уфе задержали подозреваемую в мошеннических действиях при продаже жилья, сообщает пресс-служба управления МВД России по Уфе.

Сообщается, что женщина представлялась руководителем фирмы, которая занималась поставками стройматериалов на различные строительные площадки города. Взамен застройщики представляли ей гарантийные письма на однокомнатные квартиры. Эти документы она показывала покупателям, продавая строящееся жилье. Подозреваемую задержали в Москве, по данным следствия, от ее действий пострадали 11 человек. Ущерб превысил 18 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии передано в суд дело бывшего заместителя начальника оперативного отдела МВД, который требовал у коллеги взятку за помощь в поступлении его дочери на бесплатное отделение вуза.