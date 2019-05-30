В России продажи пива превысили 100 млрд рублей

По итогам I квартала 2019 года продажи пива в России выросли на 5,8% до 100,1 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

В натуральном выражении рост составил 3,4% до 102, 5 млн дал. Эти данные включают розничные продажи в городах. До этого рынок пива не рос более 10 лет. Пивовары объясняли это ужесточением законодательства.

Напомним, ранее бизнес-ассоциация «Опора России» предложила запретить квалифицировать слабоалкогольные коктейли как пивные напитки. Это может привести к удорожанию таких «джин-тоников» на 40%. На сегодня акциз для алкогольных напитков приблизительно в 20 раз выше акциза для пивных: 418 против 21 рубля за 1 л безводного спирта.

