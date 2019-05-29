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Слабоалкогольные коктейли могут подорожать на 40%

06:42, 29.05.2019
Слабоалкогольные коктейли могут подорожать на 40%
Фото: realnoevremya.ru

Бизнес-ассоциация «Опора России» предложила запретить квалифицировать слабоалкогольные коктейли как пивные напитки. Это может привести к удорожанию таких «джин-тоников» на 40%.

На сегодня акциз для алкогольных напитков приблизительно в 20 раз выше акциза для пивных: 418 против 21 рубля за 1 л безводного спирта, пишут «Известия». В связи с этим производители выпускают именно «пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей».

Предправления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова рассказала, что в случае запрета коктейли могут подорожать примерно на 40%. При средней цене в 50 рублей они могут получить надбавку еще около 20 рублей.

Производство таких напитков не остановится, уверена Цветкова. У этой продукции есть своя аудитория, которая будет готова и дальше покупать ее.

БизнесРозничная торговляПромышленностьАгропром
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