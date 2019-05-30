Педиатры объяснили, как на детей влияет чтение вслух

Педиатры во главе с учеными из Ратгерского университета (США) подготовили большое исследование, посвященное чтению вслух детям, сообщает издание Journal of Developmental & Behavioural Pediatrics.

Итоги эксперимента показали, что те родители, которые читали своим детям в возрасте от года до трех лет, впоследствии практиковали спокойный стиль воспитания. Большинство опрошенных матерей отметили, что после чтения вслух у детей снижалась гиперактивность и реже было агрессивное поведение. Кроме того, чтение вслух усиливает привязанность между родителями и детьми.