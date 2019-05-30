Компания из Испании намерена вложить 1,6 млрд рублей в производство синтетической пряжи в Татарстане

Испанская компания «Микрофибра» готова вложить 1,6 млрд рублей в производство синтетической пряжи на территории Нижнекамского района, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом агентству рассказал глава района Айдар Метшин. Он отметил, что проект прошел стадию инвестиционного совета при президенте Татарстана и активно прорабатывается. «Аналогов производства такой продукции, по-моему, нет ни в Российской Федерации, ни в Восточной Европе», — добавил Метшин.

Власти Нижнекамска рассчитывают, что уже в этом году можно будет увидеть реальные шаги в реализации проекта, то есть подготовительные работы, определение и планировку территории. Будет создано около 200 рабочих мест.

Напомним, ранее министерство экономики Республики Татарстан начало принимать заявки от заинтересованных инвесторов особой экономической зоны нефтегазохимической направленности «Алма».

