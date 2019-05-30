Одно из старейших каменных зданий Казани отреставрируют за 111 млн рублей

Фото: ru.wikipedia.org/ Алексеев Игорь Евгеньевич

ГИСУ РТ разместило закупку на «выполнение строительно-монтажных и прочих работ по ремонту и реставрации, в том числе установка и монтаж оборудования, по объекту «Дом Дряблова». Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Речь идет об одном из самых старых каменных зданий Казани, которое находится по адресу: ул. Мусы Джалиля, 19. Дата окончания подачи заявок для участия в госзакупках — 13 июня. Максимальная цена контракта — 110 943 540 рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана. Обозначенный в документах срок выполнения работ — 31 декабря 2019 года.

Напомним, ранее Рустам Минниханов поручил ускорить реставрационные работы на объектах в центре Казани.

