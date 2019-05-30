Эксперты назвали навык, увеличивающий доход работников в России
Владение иностранным языком поможет увеличить доход российскому работнику в среднем на 11%. Об этом заявили эксперты НИУ ВШЭ.
Согласно исследованию, у тех, кто владеет любым иностранным языком свободно, прибавка к зарплате возрастает до 27%. Специалисты, имеющие диплом бакалавра, могут рассчитывать на дополнительные 13% к заработку.
При этом россияне без высшего образования, но со знанием иностранного языка на разном уровне, могут увеличить зарплату на 9%, передает RT.
Больше остальных на прибавку при наличии знания иностранного языка могут рассчитывать руководители высшего и среднего звена — до 22%.
Отмечается, что иностранный язык особо не влияет на доходы представителей рабочих профессий.
По данным экспертов, за последние 10 лет иностранный язык знали лишь 20% россиян, большинство — на уровне ниже среднего.
Напомним, ранее жители России назвали самые перспективные сферы труда для детей.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым