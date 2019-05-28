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Жители России назвали самые перспективные сферы труда для детей

07:24, 28.05.2019
Жители России назвали самые перспективные сферы труда для детей
Фото: pixabay.com

Около половины жителей (49%) России заявили, что специальности, связанные с информационными технологиями, станут наиболее перспективными для детей. Об этом говорят результаты исследования экспертов РАНХиГС.

Опрос родителей школьников об образовательных и карьерных перспективах развития их детей проводился специалистами в 2018 году.

Также родители выделили такие направления, как медицина (35%) и работа в силовых структурах (34,5%). Самыми невостребованными направлениями родители школьников назвали науку, культуру (6%), сельское и лесное хозяйство (5%).

Кроме того, 71% граждан отметили, что получение высшего образование в современных реалиях крайне важно, передает RT.

Напомним, по данным ВЦИОМ, россияне считают математику самым полезным предметом в школе.

Общество
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