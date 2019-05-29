Трамп объявил закрытым дело о «вмешательстве» России в выборы президента США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, по итогам которого он подал в отставку.

Мюллер занимался расследованием обвинений против России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.



«Ничего не меняется из отчета Мюллера. Доказательств было недостаточно, и поэтому в нашей стране человек [считается] невиновным. Дело закрыто! Спасибо», — написал он в Twitter.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку.

По его словам, президент США Дональд Трамп «не может быть обвинен в федеральном преступлении, пока он находится на своем посту, это неконституционно», поэтому предъявить ему обвинения «не было варианта».

