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Трамп объявил закрытым дело о «вмешательстве» России в выборы президента США

20:28, 29.05.2019
Трамп объявил закрытым дело о «вмешательстве» России в выборы президента США
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, по итогам которого он подал в отставку.

Мюллер занимался расследованием обвинений против России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

«Ничего не меняется из отчета Мюллера. Доказательств было недостаточно, и поэтому в нашей стране человек [считается] невиновным. Дело закрыто! Спасибо», — написал он в Twitter.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку.

По его словам, президент США Дональд Трамп «не может быть обвинен в федеральном преступлении, пока он находится на своем посту, это неконституционно», поэтому предъявить ему обвинения «не было варианта».

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