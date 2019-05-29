Казанское танковое училище посетили военные представители из 58 стран мира — видео
Сегодня Казанское танковое училище посетили иностранные военные атташе из 58 стран мира. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В училище военным представителям в рамках обмена опытом продемонстрировали образцы военной техники, а также рассказали о подготовке бойцов.
В танковом училище также сообщили, что в случае необходимости готовы обучать иностранных танкистов. Для этого может быть создан специальный факультет.
Напомним, что в феврале Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище отметило 100-летие со дня образования. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вручил училищу орден Жукова.ПромышленностьОПК Татарстан
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