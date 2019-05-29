Новости промышленности

18:43 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Казанское танковое училище посетили военные представители из 58 стран мира — видео

17:49, 29.05.2019
Казанское танковое училище посетили военные представители из 58 стран мира — видео
Фото: скриншот видео youtube.com

Сегодня Казанское танковое училище посетили иностранные военные атташе из 58 стран мира. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В училище военным представителям в рамках обмена опытом продемонстрировали образцы военной техники, а также рассказали о подготовке бойцов.

В танковом училище также сообщили, что в случае необходимости готовы обучать иностранных танкистов. Для этого может быть создан специальный факультет.

Напомним, что в феврале Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище отметило 100-летие со дня образования. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вручил училищу орден Жукова.

ПромышленностьОПК Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров