Экс-сотрудник МВД Марий Эл арестован за покушение на убийство оппозиционера в Татарстане

Фото: «Реальное время»

В Казани под домашний арест отправлен бывший сотрудник МВД Марий Эл Виталий Мельник. Следком по РТ подозревает его в преступлении 2011 года — покушении на убийство зеленодольского оппозиционера и депутата Алексея Соловьева.



Соловьев уверен — преступление не было случайным. 20 октября 2011 года он опубликовал информацию о коттедже городского чиновника в водоохранной зоне и на следующий день получил ломиком по голове.

Как выяснило «Реальное время», преступление долгие годы оставалось нераскрытым. Кандидат в подозреваемые у следствия появился только в 2017 году. По версии защиты, Соловьев сам нашел его во «ВКонтакте» и принес в Следком ссылку на веб-страничку. По версии потерпевшего, фоторобот подозреваемого прогнали через комплекс поиска по соцсетям «СОВА» и получили на выходе несколько похожих кандидатов, а опознал он Мельника.

Источник «Реального времени» в силовых органах излагает третью версию опознания — депутат попросил следователей предоставить фото сотрудников полиции окрестных городов и уже среди них опознал Мельника, к тому времени уволившегося из МВД.

На арест жителя Волжска в Казань привезли в мае 2019 года. Причастность к событиям 2011 года он не признает, его родственники заявляют об алиби.