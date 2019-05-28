Татарстан атаковал непарный шелкопряд
В Республике Татарстан наблюдается нашествие непарного шелкопряда. Это связано с теплой зимой и жаркими майскими днями, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Нашествие гусениц непарного шелкопряда отмечается в северных районах республики. Среди них Арский, Кукморский, Сабинский, Балтасинский муниципальные районы. Кроме того, гусеницы были обнаружены в пригороде Казани.
Специалисты советуют при первых признаках поражения плодовых деревьев вручную собрать вредителей. Если личинок непарного шелкопряда много, то растения рекомендуется опрыскивать бактерицидными препаратами.
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