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Татарстан атаковал непарный шелкопряд

20:05, 28.05.2019
Татарстан атаковал непарный шелкопряд
Фото: скриншот видео youtube.com

В Республике Татарстан наблюдается нашествие непарного шелкопряда. Это связано с теплой зимой и жаркими майскими днями, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Нашествие гусениц непарного шелкопряда отмечается в северных районах республики. Среди них Арский, Кукморский, Сабинский, Балтасинский муниципальные районы. Кроме того, гусеницы были обнаружены в пригороде Казани.

Специалисты советуют при первых признаках поражения плодовых деревьев вручную собрать вредителей. Если личинок непарного шелкопряда много, то растения рекомендуется опрыскивать бактерицидными препаратами.

Общество Татарстан
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