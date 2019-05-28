ФАС согласовала обновленную ЗОЖ-стратегию Минздрава

ФАС России согласовала обновленную редакцию Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

В пресс-службе ведомства уточнили, что стратегия была согласована с учетом замечаний, передает RNS.



В документе Минздрав предложил пропагандировать грудное вскармливание, снизил план по доле физкультурников в России к 2025 году, а также уточнил показатель смертности, связанной с курение.



Напомним, что в январе этого года ФАС отказалась согласовывать разработанный Минздравом проект стратегии ЗОЖ. В качестве замечаний ФАС указала то, что разработчики Стратегии не представили анализ и оценку мер, которые были направлены на ограничение потребления сигарет.



Также в ведомстве отметили, что не поддерживают увеличения акцизов на алкогольную продукцию, так как это повлечет за собой рост нелегальной продукции.

