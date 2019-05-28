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ФАС согласовала обновленную ЗОЖ-стратегию Минздрава

19:43, 28.05.2019
ФАС согласовала обновленную ЗОЖ-стратегию Минздрава
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

ФАС России согласовала обновленную редакцию Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

В пресс-службе ведомства уточнили, что стратегия была согласована с учетом замечаний, передает RNS.

В документе Минздрав предложил пропагандировать грудное вскармливание, снизил план по доле физкультурников в России к 2025 году, а также уточнил показатель смертности, связанной с курение.

Напомним, что в январе этого года ФАС отказалась согласовывать разработанный Минздравом проект стратегии ЗОЖ. В качестве замечаний ФАС указала то, что разработчики Стратегии не представили анализ и оценку мер, которые были направлены на ограничение потребления сигарет.

Также в ведомстве отметили, что не поддерживают увеличения акцизов на алкогольную продукцию, так как это повлечет за собой рост нелегальной продукции.

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