Посла Испании вызвали в МИД России

Испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха 28 мая был вызван в Министерство иностранных дел России.

На сайте российского внешнеполитического ведомства уточняется, что в ходе беседы дипломату было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля в адрес России, которые он допустил в интервью изданию «Эль Периодико» 23 мая.



Также послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, сообщили в МИД РФ.



На прошлой неделе в интервью «Эль Периодико» Боррель заявил, что «Россия вновь представляет угрозу» и призвал европейские страны «срочно объединить свои силы».

